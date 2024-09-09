2024-2025 Eğitim Yılı Tüm Hızıyla Başladı

Yeni Eğitim Öğretim Yılı Törenlerle Başladı

2024-2025 eğitim öğretim yılı, Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar illerinde coşkulu törenlerle başladı. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler yeni eğitim dönemine merhaba dedi.

Konya'da İlk Tören

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törenlerde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Vahdettin Özkan, Ahmet Haşhaş İlkokulu'ndaki törende, "Bugün öğrenciler için bayram," diyerek eğitimin önemine vurgu yaptı. Özkan, "Geleceğimize güvenle bakmak için eğitimi bir numaralı iş haline getirmek önem arz ediyor," dedi.

Afyonkarahisar'da Yeni Okul Açılışları

Afyonkarahisar'da 143 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen ders başı yaptı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, eğitim yılına 19 yeni okul açılışı ile girdiklerini vurguladı. Kocatepe Parkı'ndaki törende öğrenciler, halk oyunları ve şiirler okudu.

Aksaray'da Çiçeklerle Karşılandılar

Aksaray'da Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve protokol üyeleri, Gençosman İlkokulu'nda öğrencileri çiçeklerle karşıladı. Törende yeni eğitim öğretim yılı, il protokolünün ilk ders zilini çalmasıyla başladı.

Karaman'da 49 Bin Öğrenci Okula Geri Döndü

Karaman'da toplam 283 okulda 49 bin 703 öğrenci ders başı yaptı. Mümine Hatun Ortaokulu'nda öğrenciler, öğretmenleriyle buluştular. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara girdiler.

Yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrencilere başarı ve mutluluk getirmesi dileğiyle, tüm eğitim camiasının yeni yılını kutlarız.