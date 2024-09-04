2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı Başladı

Uçuş Eğitim Yılı Resmen Başladı

Milli Savunma Bakanlığı, 2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı'nın açılışını gerçekleştirdi. Törende, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu uçuşu ile bu önemli eğitim döneminin startı verildi.

Açılış Töreninin Detayları

Bakanlığın resmi sosyal medya kanallarından yapılan açıklamada, "2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı, Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun uçuşu ile başladı. Birliklerimizde de açılış törenleri organize edildi." ifadelerine yer verildi.

Görüntüler Paylaşıldı

Açılış etkinliğine dair görüntüler de paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, bu tarihin ulusal savunma açısından ne denli önemli olduğunun altını çizdi.