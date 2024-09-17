DOLAR
34,05 -0,21%
EURO
37,91 -0,01%
ALTIN
2.829,6 -0,29%
BITCOIN
1.991.722,84 -1,35%

2024-2026 Döneminde Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Desteklemek İçin Ödemeler Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünleri yetiştiricilerine 2024-2026 yılları için destekleme ödemelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 08:42
2024-2026 Döneminde Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Desteklemek İçin Ödemeler Belirlendi

Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destek Ödemeleri Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024-2026 yıllarında geçerli olacak su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesine dair usul ve esasları açıkladı. Bu bağlamda, alabalık ve sazan yetiştiriciliğine kilo başına 1.20 lira, yeni türlerin yetiştiriciliğine ise 3 lira destek sağlanacak.

Destek Kapsamı ve Süreci

Resmi Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Tebliğ, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip ve Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) kayıtlı işletmeler, belirtilen dönem boyunca destekleme ödemelerinden yararlanabilecek.

Destekleme Miktarları

Alabalık, sazan, midye gibi türlerin yanı sıra mersin, kalkan, mercan gibi yeni tür üretimi yapan yetiştiricilere de destek ödenecek. Toprak havuzlarda yapılan balık yetiştiriciliği için ise kilo başına 1.50 lira destek sağlanacak. Midye yetiştiricileri 1 lira temel destekten yararlanabilecek.

Önemli Teknik Kriterler

Proje kapasitesi yıllık 50 tonun altında olan ve belirli teknik kriterleri sağlayan işletmelere ilave destekler de sunulacak. Ayrıca, faydalanmak isteyen üreticilerin, ilgili il ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Kamu Kurumları Yararlanamayacak

Kamu kurum ve kuruluşları bu desteklemelerden yararlanamayacak ve destekleme ödemeleri, tarımsal destekleme bütçesinden finanse edilecek. Ödemeler, üreticinin daha önce açılmış olan hesaplarına aktarılacak.

Bakanlık, 2024-2026 yılları arasında yapacağı desteklemeleri, sektördeki sürdürülebilirliği artırmak ve su ürünleri yetiştiricilerini desteklemek amacıyla uygulayacak.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İşte amca, anne, yenge ve abinin Narin'i öldürmeye karar verdikleri an: Ahırda bakın neye şahit olmuş
2
Myanmar'da Yagi Tayfunu Sonrası Can Kaybı 226'ya Yükseldi
3
Tunceli Pülümür'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Uyarı
4
Peru'daki Orman Yangınları Can Almaya Devam Ediyor
5
Meta'nın Rus Medya Yasakları
6
Çin'de Bebinca Tayfunu: Ciangsu'da Can Kaybı
7
İsrail'in Gazze'ye Yönelik Gece Saldırıları: En Az 6 Ölü

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi

Emekli Maaşlarında Yeni Düzenleme: Milyonlarca Emeklinin Maaşı Yeniden Hesaplanacak!

Milyonlarca Kadına 12.000 TL Sosyal Yardım Müjdesi! Bakanlık Onayladı: Tek Şartla Başvurular Alınıyor

Mantar, Egzama ve Nasırı Yok Eden Doğal Çözüm: Ayakları Yumuşacık Yapıyor!

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

TOKİ’den Dev Arsa Satışı! 25 İl, 390 Arsa, Yüzde 25 Peşinat 48 ay Vade

17 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

Okul ödemelerine destek kamudan! 2.000 TL kazanç kapısı açıldı

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede