2024-2026 Döneminde Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Desteklemek İçin Ödemeler Belirlendi

Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Destek Ödemeleri Belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024-2026 yıllarında geçerli olacak su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesine dair usul ve esasları açıkladı. Bu bağlamda, alabalık ve sazan yetiştiriciliğine kilo başına 1.20 lira, yeni türlerin yetiştiriciliğine ise 3 lira destek sağlanacak.

Destek Kapsamı ve Süreci

Resmi Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Desteklemesine Dair Tebliğ, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip ve Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) kayıtlı işletmeler, belirtilen dönem boyunca destekleme ödemelerinden yararlanabilecek.

Destekleme Miktarları

Alabalık, sazan, midye gibi türlerin yanı sıra mersin, kalkan, mercan gibi yeni tür üretimi yapan yetiştiricilere de destek ödenecek. Toprak havuzlarda yapılan balık yetiştiriciliği için ise kilo başına 1.50 lira destek sağlanacak. Midye yetiştiricileri 1 lira temel destekten yararlanabilecek.

Önemli Teknik Kriterler

Proje kapasitesi yıllık 50 tonun altında olan ve belirli teknik kriterleri sağlayan işletmelere ilave destekler de sunulacak. Ayrıca, faydalanmak isteyen üreticilerin, ilgili il ya da ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekiyor.

Kamu Kurumları Yararlanamayacak

Kamu kurum ve kuruluşları bu desteklemelerden yararlanamayacak ve destekleme ödemeleri, tarımsal destekleme bütçesinden finanse edilecek. Ödemeler, üreticinin daha önce açılmış olan hesaplarına aktarılacak.

Bakanlık, 2024-2026 yılları arasında yapacağı desteklemeleri, sektördeki sürdürülebilirliği artırmak ve su ürünleri yetiştiricilerini desteklemek amacıyla uygulayacak.