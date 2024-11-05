2024 ABD Başkanlık Seçimlerinde Sonuç Gecikmesi Bekleniyor

2024 ABD Başkanlık Seçimleri ve Sonuçların Gecikmesi

2024 ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının, adaylar arasındaki oy farkının az olması ve postayla kullanılan oyların sayım sürecinin uzun sürmesinden dolayı gecikebileceği ifade ediliyor.

Seçim Süreci ve Tarihler

Ülkenin en kuzeybatısındaki Alaska ve Hawaii eyaletleri, yerel saat ile 20.00'de (TSİ 6 Kasım 12.00) oy verme işlemini sonlandıracak. Seçim gününde en erken kapanan sandıklar ise TSİ 03.00'te kapanacak.

2020 seçimlerinde sonuçların açıklanmasının yaklaşık dört gün sürdüğü göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir gecikme yaşanabileceği belirtiliyor. Anketlerde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris arasında yakın bir yarışın olduğunun altı çiziliyor.

Postayla Oy Kullanma ve Oy Sayımında Aksaklıklar

Pensilvanya ve Wisconsin gibi kritik eyaletlerde, posta yoluyla oyların sayım sürecinin uzun sürmesi ve olası yasal itirazlar, oy sayımında aksaklıklara neden olabileceği tahmin ediliyor.

Seçim görevlileri tarafından itiraz edilen oy pusulaları, seçim yetkilileri tarafından incelendikten sonra eyalet oy sayım kurullarına iletiliyor. Eyaletlerin oyları yeniden sayma prosedürleri arasında önemli farklılıklar bulunuyor. Örneğin, Pennsylvania ve Arizona'da, adaylar arasındaki fark %0,5'ten az olduğunda, oylar otomatik olarak yeniden sayılıyor.

Seçim Sürecinin Devamı

Seçim gününden sonra, sonuçların resmi olarak onaylanması için eyaletler arasında değişiklik gösteren bir zaman dilimi bulunmaktadır. Her eyalet, 10 Kasım ila 11 Aralık arasında seçim sonuçlarını resmi olarak onaylamak zorundadır. 17 Aralık'ta ise her eyaletin Seçiciler Kurulu üyeleri, başkan adaylarına oylarını verip bu oyları Washington'a gönderecektir.

Salıncak Eyaletlerin Rolü

Başkanlık seçimlerinde, "salıncak" olarak bilinen kritik eyaletlerdeki küçük oy farkları, partilerin el değiştirmesine neden olabiliyor. Bu durum, 337 milyon nüfuslu ABD'de yalnızca %18'lik bir kesimin belirleyici olduğu anlamına geliyor. Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Kuzey Carolina ve Wisconsin gibi 7 kritik eyalette toplam 93 delege yer alıyor.

Özellikle, Trump ve Harris'in yarıştığı eyaletlerde durumu belirleyen oy farkları oldukça düşüktür. Trump, Pennsylvania'da %0,4, Georgia'da %1,3, Kuzey Carolina'da %1,2, Arizona'da %2,8 ve Nevada'da %0,6 puanla önde görünürken, Harris ise Michigan'da %0,5 ve Wisconsin'de %0,4 puanla Trump'ın önünde yer alıyor.