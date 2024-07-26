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2024 ALES/2 Sınavı Hakkında Bilgi

2024 ALES/2 sınavı 28 Temmuz'da yapılacak. İşte detaylar ve adaylara önemli hatırlatmalar.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 09:46
2024 ALES/2 Sınavı Hakkında Bilgi

2024 ALES/2 Sınavı Detayları

2024-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacaktır. Sınav, Türkiye genelinde 81 ilde 92 sınav merkezi aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Sınav başlangıcı saat 10.15'tir ve adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Katılımcı Sayısı ve Sınav Süreci

Sınavda toplam 157 bin 530 aday yer almakta olup, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanılacaktır. Adaylar, sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika süreye sahiptir. Ek süre gerektiren adaylar için ise 30 dakika ek süre verilecektir.

Kimlik Belgeleri Hakkında Bilgi

Adayların, T.C. kimlik kartlarını kaybedenler için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günlerinde açık olacaktır. Nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar bu durumlarına dikkat etmelidir.

Sınav Sonuçları ve Geçerlilik Süresi

Sınav sonuçları ise 16 Ağustos tarihinde açıklanacak ve bu sonuçlar 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Sınavda Görev Alacak Kişiler

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, 21 bin 654 gözetmenin görev alacağı, 2 bin 757 emniyet görevlisi ile de sınav güvenliğinin sağlanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, 569 engelli aday da sınav için başvurmuştur. Şehit ve gazi aileleri ile gazilerin bu sınavdan muaf olduğu toplam 1450 aday bu haktan yararlanmıştır.

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