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2024 ALES/3: 171 Bin 640 Aday Pazar Günü Sınava Giriyor

2024 ALES/3, 171 bin 640 adayla 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 6 Aralık'ta açıklanacak.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:23
2024 ALES/3: 171 Bin 640 Aday Pazar Günü Sınava Giriyor

2024 ALES/3 Sınavı Detayları

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/3) bu pazar, 17 Kasım tarihinde 171 bin 640 adayın katılımıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.

Sınavın Uygulanacağı Yerler ve Saat

Sınav, 81 ildeki 92 sınav merkezinde yapılacak olup, 486 bina ve 6 bin 760 salon kullanılacak. Adaylar için sınav, saat 10.15'te başlayacak ve saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kimlik Belgesi Bilgisi

Adaylar, kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan durumlarda, il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacağı bilgisi verildi.

Sınav Sonuçları ve Geçerlilik Süresi

Sınav sonuçları 6 Aralık tarihinde açıklanacak ve sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Test Formatı ve Engelli Adaylar

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 50'şer sorudan oluşan sayısal ve sözel testlerin uygulanacağını açıkladı. Sınav, toplamda 150 dakika sürecek. Ek süre talep eden engelli adaylar için 30 dakika ilave süre verileceği belirtildi.

Özel Hükümler

Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu ifade eden Ersoy, bu haktan 1240 adayın faydalandığını sözlerine ekledi. Ayrıca, 651 engelli aday da sınava katılacak olup, gerekli düzenlemelerin yapıldığı vurgulandı.

Güvenlik ve Organizasyon

Sınav günü, emniyet personeli dahil olmak üzere 23 bin 645 kişi görev yapacak. Prof. Dr. Ersoy, tüm adaylara başarı diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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