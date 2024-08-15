2024 ALES Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

2024 ALES Cevap Kağıtları Yayınlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 28 Temmuz'da gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) ile ilgili cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

Cevap Kağıtlarına Erişim Bilgileri

Adaylar, öğrendikleri cevap kağıtları ve optik okuyucular aracılığıyla elde edilen cevaplarının görüntülerine ulaşabilecekler. Bunun için https://ais.osym.gov.tr adresini kullanmaları ve T.C. kimlik numaraları ile aday şifrelerini girmeleri yeterli olacak. Cevap kağıtlarına erişim, bugünden itibaren 10 gün süresince mümkün olacaktır.