2024 ALES Sonuçları Açıklandı

2024 ALES Sonuçları Yayınlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/2) sonuçlarını duyurdu.
Sınav Değerlendirme Süreci Tamamlandı
28 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen 2024-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri sona erdi. ÖSYM'nin resmi web sitesinde yer alan açıklamaya göre, adaylar sonuçlarına erişim sağlayabilecekler. Sonuçlara Erişim
Adaylar, söz konusu sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilirler.