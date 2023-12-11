2024 asgari ücreti belirleniyor: Komisyon ilk toplantısını yaptı

Komisyonun ilk toplantısında taraflar, asgari ücretle ilgili talep ve beklentilerini dile getirdiler. İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücretin insan onuruna yakışır bir düzeyde olması gerektiğini söyledi. Ağar, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının işçilerin talebi olduğunu ve fiyat artışlarının işçilerin mutfaklarına yansımadığını belirtti. Ağar, asgari ücretin aylardır açlık sınırının altında olduğunu da vurguladı. TÜRK-İŞ’in Kasım ayı verilerine göre yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL. Bu rakam, mevcut asgari ücretin neredeyse dört katı.

İşveren tarafını temsil eden TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise asgari ücretin dengeli bir şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade etti. Akkol, istihdamın korunması için verilecek desteklerin önemli olduğunu ve vergi dilimlerinde yapılacak güncellemeyle vergide adaletin sağlanması gerektiğini kaydetti. Akkol, süreci en hızlı şekilde ve mutabakatla tamamlamak istediklerini söyledi.

Hükümet tarafını temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise asgari ücretin çalışanları enflasyona ezdirmeyecek en makul noktada belirlenmesi için çalışacaklarını açıkladı. Işıkhan, asgari ücretin mutabakatla tespit edilmesinin niyetleri olduğunu ve işçilerin geçim şartlarını göz önünde bulunduracaklarını ifade etti. Işıkhan, 2002 yılından bu yana asgari ücretin nominal olarak 61 kata, reel olarak 3 katına çıktığını ve bir yılda yüzde 107’lik zamla işçileri enflasyona ezdirmediklerini belirtti. Işıkhan, asgari ücret desteğinde de 2024 için işçi ve işverenleri memnun edecek düzenlemeyi hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.





Zam oranı ne olacak?

Komisyonun ilk toplantısında herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Ancak taraflar arasında zam oranı konusunda farklı beklentiler olduğu görülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eylül ayında yaptığı açıklamada, ücret düzenlemelerinin hedef enflasyona göre yapılacağını söylemişti. Merkez Bankası’nın internet sitesinde yer alan 2024 enflasyon hedefi ise yüzde 5. Bu oran baz alınırsa, net asgari ücret 11 bin 402 TL’den 11 bin 972 TL’ye çıkacak. Ancak bu oran, işçi sendikalarının taleplerini karşılamaktan uzak. Sendikalar, iki ebeveynin çalıştığı dört kişilik bir aileyi yoksulluk sınırı veya üzerinde tutacak bir asgari ücret istiyor. Bu da neredeyse 23 bin TL’ye denk geliyor. İşverenler ise asgari ücretin dengeli bir şekilde belirlenmesini ve istihdamı olumsuz etkilememesini istiyor.