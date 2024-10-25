2024 Bitkisel Üretim Beklentileri

2024 Yılı Bitkisel Üretim Tahminleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına dair bitkisel üretim konusunda önemli veriler sundu. Buna göre, tarla ürünlerinin üretim miktarlarında azalış, meyve ve sebze gruplarında ise artış yaşanması bekleniyor.

Tahıl Ürünlerinde Azalma

Tahıl ürünleri üretim miktarının bu yıl bir önceki yıla göre yüzde 7,1 azalarak yaklaşık 39,2 milyon ton olması öngörülüyor. Buğdayda yüzde 5,5, arpa üretiminde yüzde 10,9, çavdar üretiminde yüzde 18, yulafta ise yüzde 4,6 oranında azalma bekleniyor. Mısır üretiminde ise yüzde 8,3 azalma tahmin ediliyor.

Sebze Üretiminde Artış

Tahminlere göre, sebze ürünleri üretimi bu yıl geçen yıla karşı yüzde 6 artışla yaklaşık 33,7 milyon ton seviyelerine ulaşacak. Domates, kuru soğan ve salçalık biberde önemli artışlar gözlemleniyor.

Meyve Üretiminde Değişimler

Meyve ve içecek grubundaki üretim miktarının yüzde 3,5 artarak yaklaşık 28,4 milyon ton olması bekleniyor. Elma ve çilek üretiminde azalmalar yaşanırken, kiraz ve üzüm üretiminde artış öngörülüyor.

Turunçgil meyvelerinde ise mandalina, portakal ve limon resmi oranlarla azalma gösterirken, sert kabuklu meyveler arasında fındık ve cevizde gözlemlenen üretim artışları dikkat çekiyor.

Bu verilere göre, Türkiye'nin 2024 bitkisel üretiminde dikkat çeken trendler, tarla ürünlerinde azalma ve meyve-sebze alanında artış bir araya gelecek gibi görünmektedir.