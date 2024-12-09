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2024, Copernicus'a Göre Kaydedilen En Sıcak Yıl Olacak

Copernicus, 2024 yılının kayıtlardaki en sıcak yıl olacağını ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyi aşacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 11:40
2024, Copernicus'a Göre Kaydedilen En Sıcak Yıl Olacak

2024 Yılı İçin Korkutan Tahmin

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, yaptığı yeni değerlendirmelerle 2024 yılının kayıtlardaki "en sıcak yıl" olma öngörüsünü doğruladı. Copernicus’tan yapılan açıklamaya göre, geçen ay, dünya genelinde kasım ayı ortalama yüzey hava sıcaklığı 14,10 derece ölçüldü. Bu, 1991-2020 arasındaki sıcaklık ortalamasının 0,73 derece üzerine çıkarak, "en sıcak ikinci kasım" unvanını aldı.

Sıcaklık Anomalileri

2024 yılı itibarıyla yılbaşından bu yana (Ocak-Kasım 2024) küresel ortalama sıcaklık anomalisi 1991-2020 ortalamasının 0,72 derece üzerine çıktı. Bu durum, 2024’ün 2023 yılına kıyasla 0,14 derece daha sıcak olduğunu ortaya koydu.

Bölgesel Sıcaklık Değişkenlikleri

Sıcaklık verileri incelendiğinde, Kuzey Rusya ve Kuzeydoğu ile Güneybatı Avrupa'da sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrederken, Güneydoğu Avrupa’da ortalamanın altında kaldığı belirlendi. Avrupa haricinde ise, doğu Kanada, orta ve doğu ABD, Meksika, Fas, kuzeybatı Afrika, Çin, Pakistan, Sibirya ve Avustralya’da sıcaklık ortalamaların üstündeydi.

İklim Değişikliği Üzerine Uyarılar

Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S) Müdür Yardımcısı Samantha Burgess, 2024'ün yalnızca kayıtlardaki en sıcak yıl olmayacağını, aynı zamanda küresel sıcaklığın 1,5 dereceyi aşan ilk yıl olacağının nerdeyse kesinleştiğini bildirdi. Burgess, bu artışın Paris Anlaşması kapsamındaki 2 derece sınırının ihlali anlamına gelmediğini ancak iklim değişikliğiyle mücadele için acil eylem gerektirdiğini belirtti.

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