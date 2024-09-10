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2024 Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları Açıklandı

2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar sonuçlarına çevrimiçi ulaşabilir.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:07
2024 Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları Açıklandı

2024 Dikey Geçiş Sınavı Sonuçları Duyuruldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını açıkladı.

Sınav Hakkında Bilgiler

İki yıllık meslek yüksekokulu programını tamamlayan öğrencilerin, 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmesi için düzenlenen 2024 DGS, 30 Haziran'da yapıldı. ÖSYM, sınav değerlendirme sürecinin ardından sonuçları duyurdu. Adaylar İçin Önemli Bilgilendirme

Sonuçlara ulaşmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin resmi web sitesi https://sonuc.osym.gov.tr adresini ziyaret ederek gerekli bilgileri edinebilirler.

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