2024 DUS ve STS Sonuçları Açıklandı

2024 DUS ve STS Sonuçları Duyuruldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ve 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları açıklandı.

Sonuçlara Erişim Bilgileri

ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanan duyuruya göre, 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilen sınavların değerlendirme işlemleri başarılı bir şekilde tamamlandı. Adaylar sınav sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

Cevap Kağıtları ve Geçerlilik Süresi

Bunun yanı sıra, her iki sınavın cevap kağıtları ve aday cevapları, 10 gün süreyle ulaşılabilir durumda olacak. Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" adresine giriş yaparak, ilgili sınav ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" bölümünü seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, işaretlemelerini ve doğru cevapları inceleyebilecekler.