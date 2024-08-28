2024 Eczacılık Sınavlarına Başvurular Başladı

ÖSYM, Eczacılık Sınavları için Başvuruları Kabul Ediyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), eczacılık alanında düzenlenecek sınavlar için başvuru tarihlerini açıkladı. Adaylar, 13 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek "2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" için bugünden itibaren başvuru yapabilmektedir.

Başvuru Süreci ve Tarihleri

Başvurular, 4 Eylül tarihine kadar devam edecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresinden, ÖSYM Başvuru merkezlerinden veya ÖSYM'nin aday işlemleri mobil uygulaması ile gerçekleştirebilecekler.

Sınav Detayları

Sınavlara dair detaylı bilgi, ilgili sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adayların bu kılavuzları dikkatle incelemeleri önerilmektedir.