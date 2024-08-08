2024 Emekliler Yılı İçin SGK'dan Önemli Çalışmalar

SGK, 2024 Emekliler Yılı Çalışmalarını Açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024'ün Emekliler Yılı olarak etkin bir şekilde kutlanacağının müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen bu özel yılın, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.

Emeklilerin Hakları Genişletiliyor

SGK'nın yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte yürütülen projelerin detaylarına yer verildi. Amacın emeklilerin sağlık, ulaşım ve sosyal faaliyetlerden yararlanma haklarını artırmak olduğu vurgulandı.

Tamamlanan Projeler ve Faaliyetler

Açıklanan faaliyetler arasında, www.emekliler.gov.tr web sitesinin emeklilere özel hizmetler sunmak için kullanıma açıldığı ifade edildi. Siteye yönlendirme yapan tıklanma sayısının 7,5 milyonu geçtiği belirtildi.

Emekliler için oluşturulan ALO 170 hizmetiyle öncelikli olarak danışmanlık hizmeti verilmeye başladı. Günlük olarak ~5.000 emekliye bu uygulama ile destek sağlandı.

Emeklilere Özel İndirimler ve Promosyonlar

81 ilde 5.500'den fazla yerel firma ile indirim anlaşması yapıldı. Ayrıca, emekli olan vatandaşlara 24 bin lira'ya varan promosyon ödemeleri gerçekleştiriliyor. Bayram İkramiyesi tutarı ise 3.000 liraya çıkarılmıştır.

Ulaşım ve Diğer İmkanlar

Özellikle ulaşımda, şehirlerarası seyahatlerde emeklilere %15 indirim uygulanmaktadır. TCDD ve PTT KARGO gibi kurumlar, emeklilere yardımcı olmak için çeşitli indirimler sunmaktadır.

Yeni İndirim Programları

Sosyal Güvenlik Kurumu, TROY ile birlikte emeklilere özel indirim ve fırsatlar sağlamayı taahhüt etti. 12 Haziran 2024 tarihinde imzalanan protokollerle, emeklilerin tüketimlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni kampanyalar oluşturulacak.

Aktif Yaşlanma ve Eğitim Fırsatları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan işbirliği çerçevesinde 3. yaş üniversiteleri, emeklilere eğitim olanakları sunarak yaşam boyu öğrenme fırsatlarını teşvik edecek. Bu kapsamda 41 üniversite ile protokoller imzalanmıştır.