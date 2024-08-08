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2024 Emekliler Yılı'nda Yeni Destekler

Bakan Işıkhan, 2024 Emekliler Yılı çalışmaları hakkında bilgi vererek emeklilere desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 12:52
2024 Emekliler Yılı'nda Yeni Destekler

2024 Emekliler Yılı'na Özel Çalışmalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 Emekliler Yılı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla gerçekleştirilmekte olan çalışmalara dair bilgi paylaşımında bulundu:

"Daima yanında olduğumuz Türkiye Yüzyılı'nın kıymetli emektarlarına, her türlü kolaylığı sağlayacak, desteklerimizi sürdüreceğiz."

Emeklilere Şükran ve Destek

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyük ve güçlü Türkiye inşası için yıllar boyunca emek veren emeklilere yönelik çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Emeklilere olan minnet ve saygısını ifade eden Işıkhan, tüm illerde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile işbirlikleri gerçekleştireceklerini açıkladı. Yeni uygulamaların da hayata geçirileceğini belirten Bakan Işıkhan, "Emeklilerimizin yanındayız ve desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

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