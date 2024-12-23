2024: En Sıcak Yıl ve Çevresel Krizlerin Seyri

Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından açıklanan kasım ayı sıcaklık verileri, 2024'ün en sıcak yıl olduğunu kesinleştirdi. Bu yıl, aşırı hava olayları ve iklim krizi ile mücadelede yetersiz finansman kararlarıyla kritik bir dönem olarak kaydedildi.

Çevresel Felaketler ve İklim Krizi

Küresel ısınmanın arttığı 2024 yılı, dünya genelinde aşırı hava olayları ve buna bağlı sel felaketleri ile orman yangınları gibi olaylarla etkisini hissettirdi. Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus'un verilerine göre, bu yıl birçok ülkede hayatı olumsuz etkileyen durumlar meydana geldi.

Gazze'deki Ekolojik Kırım

İsrail’in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları, bölgede ekolojik yıkıma yol açarak büyük tahribata sebep oldu. Temel şehircilik hizmetlerinin aksaması, devasa çöp sahalarının oluşmasına neden oldu ve tarım arazilerinin büyük bölümleri tahrip edildi.

Önemli Küresel Olaylar

IPCC 7. Değerlendirme Döngüsü Toplantısı , 16-19 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirildi.

, 16-19 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirildi. Okyanus ısınması nedeniyle mercanların dördüncü ağarması Nisan ayında duyuruldu.

Nisan ayında duyuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri 17 Nisan'da aşırı yağışlar sonucu su baskınlarına maruz kaldı.

17 Nisan'da aşırı yağışlar sonucu su baskınlarına maruz kaldı. Kanada’nın çeşitli eyaletlerinde orman yangınları Temmuzda 95 bin hektar alanı etkiledi.

Temmuzda 95 bin hektar alanı etkiledi. ABD'deki kasırgalar eylül ve ekimde 200’den fazla can kaybına neden oldu.

eylül ve ekimde 200’den fazla can kaybına neden oldu. İspanya, 29 Ekim'deki sel felaketinde 230 hayat kaybı yaşadı.

2024'ün sıcaklık anomalisinin 0,72 derece artmasıyla kayıtlar en sıcak yıl olarak güncellendi.

Küresel İklim Zirveleri ve Çözüm Arayışları

Büyük İklim Zirvesi (COP29), Bakü’de 11-22 Kasım tarihlerinde düzenlendi ve gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına yönelik tartışmalar yapıldı. Ancak alınan sonuçlar, birçok bilim insanı ve sivil toplum kuruluşu tarafından yetersiz bulundu.

Lahey'deki Tarihi İklim Davası

Vanuatu, iklim krizinin etkileri sebebiyle deniz seviyesinin yükselmesi tehdidi altında olan küçük ada ülkesi olarak, Lahey'de Tarihin En Büyük İklim Davasını başlattı. Bu dava, iklim adaleti bağlamında önemli bir mesne olarak değerlendiriliyor.

2024 yılı, iklim krizine karşı mücadelede ciddi uyarılarla dolu bir yıl olarak tarihe geçecek.