DOLAR
35,21 -0,04%
EURO
36,84 -0,31%
ALTIN
2.980,95 -0,43%
BITCOIN
3.359.424,79 0,13%

2024: En Sıcak Yıl ve Çevresel Krizlerin Seyri

2024, iklim krizi ve çevresel felaketlerle damga vurdu. En sıcak yıl olarak kayıtlara geçti ve global mücadele yetersiz kaldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 10:31
2024: En Sıcak Yıl ve Çevresel Krizlerin Seyri

2024: En Sıcak Yıl ve Çevresel Krizlerin Seyri

Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından açıklanan kasım ayı sıcaklık verileri, 2024'ün en sıcak yıl olduğunu kesinleştirdi. Bu yıl, aşırı hava olayları ve iklim krizi ile mücadelede yetersiz finansman kararlarıyla kritik bir dönem olarak kaydedildi.

Çevresel Felaketler ve İklim Krizi

Küresel ısınmanın arttığı 2024 yılı, dünya genelinde aşırı hava olayları ve buna bağlı sel felaketleri ile orman yangınları gibi olaylarla etkisini hissettirdi. Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus'un verilerine göre, bu yıl birçok ülkede hayatı olumsuz etkileyen durumlar meydana geldi.

Gazze'deki Ekolojik Kırım

İsrail’in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları, bölgede ekolojik yıkıma yol açarak büyük tahribata sebep oldu. Temel şehircilik hizmetlerinin aksaması, devasa çöp sahalarının oluşmasına neden oldu ve tarım arazilerinin büyük bölümleri tahrip edildi.

Önemli Küresel Olaylar

  • IPCC 7. Değerlendirme Döngüsü Toplantısı, 16-19 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleştirildi.
  • Okyanus ısınması nedeniyle mercanların dördüncü ağarması Nisan ayında duyuruldu.
  • Birleşik Arap Emirlikleri 17 Nisan'da aşırı yağışlar sonucu su baskınlarına maruz kaldı.
  • Kanada’nın çeşitli eyaletlerinde orman yangınları Temmuzda 95 bin hektar alanı etkiledi.
  • ABD'deki kasırgalar eylül ve ekimde 200’den fazla can kaybına neden oldu.
  • İspanya, 29 Ekim'deki sel felaketinde 230 hayat kaybı yaşadı.
  • 2024'ün sıcaklık anomalisinin 0,72 derece artmasıyla kayıtlar en sıcak yıl olarak güncellendi.

Küresel İklim Zirveleri ve Çözüm Arayışları

Büyük İklim Zirvesi (COP29), Bakü’de 11-22 Kasım tarihlerinde düzenlendi ve gelişmekte olan ülkelerin iklim finansmanına yönelik tartışmalar yapıldı. Ancak alınan sonuçlar, birçok bilim insanı ve sivil toplum kuruluşu tarafından yetersiz bulundu.

Lahey'deki Tarihi İklim Davası

Vanuatu, iklim krizinin etkileri sebebiyle deniz seviyesinin yükselmesi tehdidi altında olan küçük ada ülkesi olarak, Lahey'de Tarihin En Büyük İklim Davasını başlattı. Bu dava, iklim adaleti bağlamında önemli bir mesne olarak değerlendiriliyor.

2024 yılı, iklim krizine karşı mücadelede ciddi uyarılarla dolu bir yıl olarak tarihe geçecek.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, Elon Musk'a Başkanlığı Devrettiğine Dair İddiaları Reddetti
2
Kocaeli'de Apartman Yangınında 3 Kişi Kurtarıldı
3
Trump, Callista Gingrich'i ABD'nin Bern Büyükelçiliğine Aday Gösterdi
4
Suudi Arabistan'dan Üst Düzey Heyet, Suriye'nin Yeni Lideriyle Görüştü
5
2024: En Sıcak Yıl ve Çevresel Krizlerin Seyri
6
Mersin'de Kendilerini PTT Görevlisi Olarak Tanıtan 6 Dolandırıcı Tutuklandı
7
Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı