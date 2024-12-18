2024 Erkeklerin Dünyası Araştırması Sonuçları Açıklandı

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) ve Method Research Company tarafından gerçekleştirilen "Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması" sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 761 erkekle yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından elde edilen veriler, Türk erkeklerinin evlilik, aile ve toplumsal rollerine dair önemli bilgiler sunuyor.

Basın Toplantısında Önemli Açıklamalar

Araştırmanın sonuçlarının açıklandığı basın toplantısında konuşan İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, küresel ve ulusal düzeyde yaşanan siyasi, ekonomik krizler ile doğal afetlerin, erkekler üzerinde derin bir stres birikimine yol açtığını belirtti. Kaynak, erkeklerin pozitif rollerini kaybetmelerinin sonuçlarını daha iyi anlamak adına çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Kaynak, "Kadınlarla ilgili birçok araştırma yapılmasına rağmen, erkeklerin travmalar karşısında yaşadığı kayıplar genellikle göz ardı ediliyor. Bu çalışma, erkeklerin stres ve mutluluk kaynaklarını anlamakta önemli bir harita niteliği taşıyor." dedi.

Erkeklerin Düşünceleri ve Duygusal Durumları

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 78'i kendini sağlıklı hissettiğini belirtirken, yüzde 11'i bazen sağlıklı hissederken, diğer yüzde 11'i sağlıklı hissetmediğini ifade etti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 81'i evde, yüzde 59'u işte sevgi hissettiğini dile getirdi. Evdeki mutluluk oranı ise yüzde 79, işte ise yüzde 59 olarak kaydedildi.

Evlilik ve Aile Değerleri Üzerine

Evli erkeklerin yüzde 79'u kendini mutlu ve güvende hissediyor. Katılımcıların yüzde 79'u, evliliğin kutsallığına, yüzde 93'ü ise ailenin kutsallığına işaret ediyor. Evlilik ve ilişkilerde, yüzde 36'sı evli olmadığını belirtirken, yüzde 32'si kendilerinin, ailelerince onaylanarak tanıştıklarını ifade etti.

Bu bilgilerin yanı sıra, katılımcıların evlilik sürecine dair izlenimlerini de içeren araştırma, Türk erkeklerinin aile ve sosyal değerlerine olan bakış açılarını ortaya koyarak dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) ile Method Research Company tarafından gerçekleştirilen "Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması" sonuçları, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Senato Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Method Research Company Genel Müdür Yardımcısı Esengül Berişah (sol 4) ve Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak (sağ 3) toplantıda konuşma yaptı.

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (İTBF) ile Method Research Company tarafından gerçekleştirilen "Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması" sonuçları, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Senato Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Method Research Company Genel Müdür Yardımcısı Esengül Berişah (sol 4) ve Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak (sağ 3) toplantıda konuşma yaptı.