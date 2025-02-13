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2024, Gazeteciler İçin En Ölümcül Yıl: İsrail En Fazla Öldüren Ülke

CPJ'nin yeni raporuna göre, 2024 yılındaki gazeteci ölümlerinin büyük kısmı İsrail kaynaklı saldırılarda gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:13
2024, Gazeteciler İçin En Ölümcül Yıl: İsrail En Fazla Öldüren Ülke

CPJ Raporu: 2024 Gazeteciler İçin En Ölümcül Yıl

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2024 yılını gazetecilik tarihi açısından kaydedilen en ölümcül yıl olarak ilan etti. Merkezinin New York'ta bulunduğu komitenin yayımladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl dünyada 124 gazeteci ve medya çalışanı hayatını kaybetti. Bu ölümlerden 85'i ise doğrudan İsrail kaynaklı saldırılarda gerçekleşti.

İsrail ve Gazze'de Gazeteci Ölümleri

Rapor, 2024 yılına dair verileri değerlendirirken, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının medyada yarattığı tahribatın "eşi benzeri görülmemiş düzeyde" olduğunu vurguladı. Geçen yıl, Gazze Şeridi'nde 82 gazeteci, Lübnan'da ise 3 gazeteci hayatını kaybetti. Öte yandan çatışmaların etkilediği diğer ülkelerde, Sudan'da 6, Pakistan'da 6, Meksika'da 5, Suriye'de 4 ve Myanmar'da 3 gazeteci öldürüldü.

Artan Tehdit ve Hesap Vermeme Kültürü

CPJ, son beş yılda siyasi, cezai ve askeri nitelikteki çatışmaların iki katına çıktığını kaydederek, bu durumun gazetecilere yönelik tehdidi artırdığını belirtti. Raporda, "Gazetecileri öldürenler hesap vermediğinde, koşullar basın için daha ölümcül hale gelebilir" ifadesine yer verildi. Raporda, daha az gazetecinin, gerçeği arayan vatandaşlar için daha az bilgi anlamına geldiği vurgulandı.

Tarihsel Bir Karşılaştırma

CPJ verilerine göre, daha önceki en yüksek gazeteci ölümü Irak Savaşı sırasında 2007 yılında kaydedilen 113 ölüm ile olmuştur. 2024, bu acı rekoru geride bırakmıştır.

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