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2024 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Etkinlikler Bugün Gerçekleşiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, din şûrası için Diyanet'te, TBMM'de insan hakları raporu tanıtım programı yapılacak.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 09:00
2024 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Etkinlikler Bugün Gerçekleşiyor

Bugünkü Önemli Etkinlikler

26 Kasım 2024, Türkiye siyasetinin hareketli bir gününü daha geride bırakmaya hazırlanıyor. Aşağıda, gün boyunca gerçekleşecek önemli etkinlikler ve programlar hakkında bilgiler yer alıyor.

Cumhurbaşkanı’nın Katılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda 7. Din Şûrası'na katılacak. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM'de İnsan Hakları Raporu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun hazırladığı "Filistin’de İnsan Hakları İhlalleri ve Gazze Soykırımı" raporunun tanıtım programında yer alacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da programa katılacak. (TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İstanbul’daki Ticaret Fuarları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenecek MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı ile Turizm Yatırım Forumu'na katılacak. (İstanbul/10.00/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İçişleri ve Eğitim Bakanlarından Önemli Programlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Kültür Merkezi’nde Yeşilay Lansman Programı’na katılacak. (İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da çeşitli etkinliklerde yer alacak ve Valiliği ziyaret edecek, Öğretmenler Odası Buluşması'na katılacak. (Erzurum/10.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Çalışmaları

Bugün TBMM'de CHP, MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları gerçekleştirilecek. Ayrıca Genel Kurulda, Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu ise Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesini ele alacak. (TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomide Hareketlilik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD EXPO 2024'ta yer alacak. (İstanbul/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da fuara katılım sağlayacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün kasım ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dış İlişkiler ve Spor Etkinlikleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'de düzenlenecek BM Medeniyetler İttifakı 10'uncu Küresel Forumu'na katılacak. (Cascais) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli atıcılar ile bir program düzenleyecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maç var. Eczacıbaşı Dynavit, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud takımıyla karşılaşacak. (Levallois Perret/22.00)

Tüm bu etkinlikler, Türkiye'nin iç ve dış politikasındaki önemli gelişmeleri şekillendirecek ve dikkat çekici tartışmalara kapı aralayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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