2024 Gündemi: Siyasi, Diplomat ve Spor Gelişmeleri

27 Temmuz 2024 Gündemi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün çeşitli ziyaretlerde bulunacak. İlk olarak Harmancık Belediyesini ziyaret edecek, ardından Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Olağan Genel Kurulu'na katılacak. Programı kapsamında Gemlik Belediyesine de bir ziyaret gerçekleştirecek. Özel, daha sonra halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelecek.

(Bursa/11.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama ve Yürütme Güncellemeleri

TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

Diplomatik Gelişmeler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılması bekleniyor.

(Viyentiyan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya genelinde dikkat çeken bir diğer gelişme, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bu saldırıların insani krize neden olan yansımalarıdır.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Dünyasında Önemli Etkinlikler

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ise Fransa'da devam ediyor. Organize edilen etkinlikte yüzme, artistik cimnastik, boks, eskrim, judo, masa tenisi, kürek ve atıcılık branşlarında toplamda 18 milli sporcu mücadele edecek.

(Paris) (Fotoğraflı)

Ayrıca, Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Galatasaray, Avusturya'da İtalya'nın Parma ekibiyle hazırlık maçı yapacak. Bu karşılaşma, sarı-kırmızılı ekibin ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlamasıyla son bulacak.

(Linz/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Beşiktaş ise Gençlerbirliği ile Kocaeli Yıldız Entegre Stadı'nda bir hazırlık maçı oynayacak.

(Kocaeli/20.00) (Fotoğraflı)

Formula 1 Dünya Şampiyonası kapsamındaki Belçika Grand Prix'sinde sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Stavelot/17.00) (Fotoğraflı)

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