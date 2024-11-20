2024 Gündemi: Ticaret, İnovasyon ve Spor Alanındaki Önemli Gelişmeler

Ticaret Bakanı Bolat, Irak Temaslarını Değerlendirdi

İki gün süren Irak temaslarını değerlendiren Ticaret Bakanı Bolat, "Karşılıklı olarak ikili ticaret hacmini artırma konusunda mutabık kaldık. Irak'ın ekonomik kalkınma hedeflerine, refahına ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Irak'la işbirliği alanlarını çeşitlendireceğiz" dedi. Ayrıca, Türk müteahhitlerin Irak'taki projelerde yer almaya hazır olduğunu vurguladı.

Bolat, Türkiye'nin Irak'ta yapımına devam edilen Büyük Fav Limanı ve Kalkınma Yolu Projesi'ne büyük destek verdiğinin altını çizdi. Bu projelerin hem iki ülke ilişkilerine hem de bölgesel ve küresel ticaretin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 9,5 Milyar Lira Tasarruf Sağladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tebligat uygulaması ile 9,5 milyar lira tasarruf sağlandığı bildirildi. 1 Nisan 2016'dan bu yana 9,6 milyon kişi uygulamayı kullanarak 176 milyonun üzerinde belge elektronik ortamda tebliğ etti.

Ayrıca, e-Beyanname sistemi aracılığıyla kağıttan tasarruf miktarı 850 milyon lirayı aşarak toplamda büyük bir çevresel fayda sağladı.

Deprem İzolatörlerine İlgi 30 Kat Arttı

Deprem İzolasyon Derneği Başkanı Bahadır Şadan, Kahramanmaraş depremlerinin ardından deprem izolatörlü hastanelerin başarı göstermesiyle birlikte halkın bu sistemlere olan talebinin arttığını ifade etti. Şadan, “Depremden sonra deprem izolatörlerine ilgi 30 kat arttı” dedi.

Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Faaliyete Geçiyor

TOBB ETÜ'nün 2010 yılından bu yana kuantum teknolojileri alanındaki çalışmaları sonucunda Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı yarın hizmete girecek. Bu gelişim, Türkiye'nin kuantum ekosisteminde lider ülkelerden biri olmasına yardımcı olacak.

Katılım Bankalarından 9 Ayda 96,2 Milyar Lira Sukuk İhracı

Bu yılın ilk dokuz ayında katılım bankaları toplamda 96,2 milyar lira değerinde sukuk ihraç etti. En fazla sukuk ihracı 26,2 milyar lira ile Kuveyt Türk tarafından gerçekleştirildi.

Rus Gazı Sevkiyatındaki Belirsizlikler Arz Endişelerini Artırdı

Hollanda merkezli TTF'de gaz fiyatlarının megavatsaat başına 47 avroya kadar çıkması, Avrupa'daki derinlikli gaz ticaret noktalarında endişeleri yeniden canlandırdı.

Ege'deki Orkinos Yetiştiricileri İhracat Gelirinde Artış Bekliyor

Türkiye, suşi ve saşimi yapmak için kullanılan orkinosun en önemli yetiştiricileri arasında yer alarak, dünya fiyatlarındaki artışla döviz gelirini artırmayı hedefliyor.

Hipodromların Safkan Arap Atları Başarıya Koşuyor

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde yaklaşık 100 yıldır soylu taylar yetiştirilerek, Arap atları Türkiye Jokey Kulübü yarışlarında boy gösteriyor.

THY, Yolcularını Ücretsiz İstanbul Turu ile Ağırlıyor

Türk Hava Yolları (THY) arası tur projesi ile yolcuları İstanbul'da ücretsiz gezdirerek Türk misafirperverliğini sergiliyor. 2009'dan bu yana 585 bin yolcuyu ağırladı.

İklim Hedefleri İçin Ortak Kaynak Kullanımın Önemi

Dünya Bankası Kıdemli İklim Değişikliği Danışmanı Stephane Hallegatte, ülkelerin iklim hedefleri için daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirtti.

Türkiye Enerji ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) İklim Mücadelesinde Aktif

TENMAK, Türkiye'nin Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu gibi hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Rakibi Macaristan

Ay-yıldızlı takım, EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan ile karşılaşacak.

Balkan Şampiyonu Milli Bisikletçi Haktan Ramazan Sayan

17 yaşındaki milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, 5 yıl içinde kazandığı 32 madalyayla olimpiyat hayalini peşinde koşuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.