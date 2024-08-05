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2024 Hac Ön Kayıtları Artık e-Devlet Üzerinden Yapılabiliyor

Hac 2024 ön kayıt ve yenileme başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Vatandaşlar kayıt yenilemelerini kendileri gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 11:23
2024 Hac Ön Kayıtları Artık e-Devlet Üzerinden Yapılabiliyor

2024 Hac Ön Kayıtları Başladı

2024 yılında hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Geçmiş yıllardan farklı olarak, hacı adayları 16 Eylül tarihine kadar kayıt yenileme işlemlerini kendileri gerçekleştirebilecekler.

Kolay ve Güvenli Başvuru İmkanı

Adaylar, 16 Eylül’e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırdıktan sonra e-Devlet üzerinden hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Kayıt Yenileme İşlemleri Otomatik Olmayacak

Bu yıl 2024 hac kurasına katılmasına rağmen kesin kayıt hakkı elde edemeyen veya kayıtlara girmesine rağmen hacca gidemeyenlerin kayıtları, farklı bir uygulama ile Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek. Kayıt yenileme işlemleri, hac ön kayıt ücreti ödenmeden yapılabilecektir.

Vatandaşların, hac kayıt işlemlerini tamamlaması için bu fırsatı kaçırmamaları önemle duyurulmuştur.

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