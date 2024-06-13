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2024 hac organizasyonunda kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı yaşamını yitirdi

2024 yılı hac organizasyonunda, kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı yaşamını yitirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına sağlık hizmetleri sunarak, 56 binden fazla muayene gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 10:45
2024 hac organizasyonunda kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı yaşamını yitirdi

Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı vefat etti

2024 yılı hac organizasyonu, Türkiye’den ilk kafilenin 9 Mayıs’ta yola çıkmasıyla başladı ve son kafile, geçen günlerde Mekke’ye ulaştı. Bu yıl, 84 binden fazla vatandaşın hac ibadeti için kutsal topraklara geldiği görüldü. Hacı adaylarının yüzde 53’ünü kadınlar, yüzde 47’sini ise erkekler oluşturdu ve yaş ortalaması 60 oldu.

Ancak bu kutsal yolculuk, bazı hacı adayları için maalesef son yolculuk oldu. İlk kafilenin Türkiye’den gerçekleştirdiği yolculukla başlayan 2024 yılı hac organizasyonunda, kutsal topraklarda yaşamını kaybeden hacı adayı sayısı 17’ye yükseldi. Vefat eden hacı adaylarının ölüm nedenlerinin büyük bölümünü, kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıklar oluşturdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarına sağlık hizmetleri sunarak, 56 binden fazla muayene gerçekleştirdi. Hacı adaylarının muayenelerinin büyük bölümü, Diyanet Mekke Hastanesinde yapıldı. Hastane, 500’ün üzerinde sağlık personeli ile C tipi, bir ve ikinci basamak düzeyinde hizmet veriyor. Bu sene ilk kez çocuk polikliniği de açılan hastanede, 100 yatak kapasitesi, 20 branştaki poliklinikleri, acil servisi, görüntüleme merkezi ve diş merkezi bulunuyor.

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