2024 İçin Artışlı Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Başladı

Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay evde bakım desteği alan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Ödemelerdeki Artış

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlayan Evde Bakım Yardımının, engelli bireylerin aile yanında desteklenmesi amacıyla oluşturulduğunu belirtti. Aile bütünlüğünü korumak adına engellilerin evde bakımını teşvik ettiklerinin altını çizen Göktaş, 2024 yılının Ocak-Temmuz dönemi için toplam 30,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yapılacağını vurguladı.

Yeni Desteklerle Ailelere Kolaylık Sağlanıyor

Evde bakım alan vatandaşlara yönelik yapılan bu yardımların, temmuz ayı memur maaş katsayısına göre 7.608 liradan 9.077 liraya çıkarıldığını ifade eden Göktaş, bu kapsamda 555 bin tam bağımlı bireyin ailelerine toplam 4,9 milyar lira ödeme gerçekleştirildiğini aktardı. Göktaş, bu yardımların tüm engelli bireyler için hayırlı olmasını diledi.