2024 ilk haftasında sağanak ve kar yağışı uyarısı

Yeni yılın girişi genellikle ülkede güneşli ve açık bir hava ile kutlandı. Ancak yakın zamanda bu durumun yerini yağışlı bir havaya bırakması bekleniyor, özellikle batı bölgelerde başlayacak olan yağışlar hafta boyunca Türkiye'nin genelini etkisi altına alacak. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek gibi görünüyor.

2024 ilk haftasında sağanak ve kar yağışı uyarısı
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Beklenen kar yağışı gelmeyince, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam etti. Ancak, yeni yılın ilk gününden itibaren yağışlı bir hava sistemi etkili olmaya başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, hafta ortasından itibaren ülkenin büyük bölümünde aralıklı yağışlar görülecek. Bu yağışlar, bazı bölgelerde kuvvetli olabilir. Yağışlı sistem, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri hariç, hafta boyunca devam edecek.

Bugünkü hava durumuna bakıldığında, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yağış bekleniyor.

Üç büyük şehirde hava durumu ise şu şekilde:

Ankara: Salı gününe kadar yağış beklenmiyor. Sıcaklığın 12 derece civarında olması öngörülüyor.

İstanbul: Bugün çok bulutlu bir hava hakim olacak. Salı günü aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor.

İzmir: Hafta ortasına kadar aralıklarla sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İşte 5 günlük haritalı hava tahmin raporu

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hava-durumu

hava-durumu

hava-durumu

hava-durumu

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