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2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı Başvuruları 10 Şubat'ta Başlıyor

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuruları 10 Şubat'ta başlayacak, sınav 27 Nisan'da gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:29
2024 İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı Başvuruları 10 Şubat'ta Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için önemli bir duyuru yaptı. Bu yıl sınav başvuruları 10 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında alınacak.

Sınav Tarihi ve Detayları

İOKBS, 27 Nisan tarihinde saat 10:00'da yapılacak. Sınav sonuçları ise 30 Mayıs tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Kapsam ve Uygulama

İOKBS, 5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenmektedir. Sınavda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere de gerekli sınav tedbir hizmeti sağlanacaktır.

Başvuru Şartları

Yurt dışındaki e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, başvurularını sistem üzerinden gerçekleştirebileceği, KKTC vatandaşı öğrencilerin ise KKTC kimlik numarasıyla eğitim ataşeliği veya eğitim müşavirliği aracılığıyla başvuruda bulunabilecekleri belirtilmiştir.

Sınav Formatı

Sınavda, bütün sınıf seviyeleri için toplamda 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olacaktır. Her soru dörder seçenekli olarak hazırlanmıştır.

Yine, sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası ve alınacak sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler, sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Öğretim Programları

Bu yıl 5. sınıf öğrencileri için sınavın kapsamı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 5. Sınıf Öğretim Programları", 9. sınıf öğrencileri için ise "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli 9. Sınıf Öğretim Programları" olarak belirlenmiştir.

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