2024 İş Gücünde Yeni Rekorlar ve Sosyal Medya Manipülasyonu

2024'te İş Gücü ve Sosyal Medya Üzerine Gözlemler

Kuruluşlar ve anlaşmalar doğrultusunda 2024 yılı ilk yarısında önemli gelişmeler yaşandı.

1. İŞKUR'un Başarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı içerisinde İŞKUR aracılığıyla 1 milyondan fazla kişinin işe yerleştirildiğini duyurdu. Işıkhan, "2023 Ocak-Ağustos döneminde 786 bin 501 kişinin işe yerleşmesine yardım ettik. Bu yıl bu sayı %20,5 artışla 947 bin 388 kişiye ulaştı. Eylül itibarıyla bu rakam 1 milyonu geçti," ifadelerini kullandı. Bakan ayrıca, "İş gücünün kalitesini artırmak için işbirliği projelerimizi yürütmeye devam edeceğiz," dedi.

2. İlk Yardımda Bilinmesi Gerekenler

Dr. Abdurrahman Kavuncu, ilk yardımda doğru bilinen yanlışların tehlikeli olabileceğine dikkat çekti. Kavuncu, "Travma geçiren bir kişinin yanında suni solunum bilen birinin bulunması hayati önem taşıyor," vurgusunu yaptı. Bununla birlikte, dizi ve filmlerdeki yanlış uygulamalara da tepki gösterdi.

3. Sosyal Medya ve Kutuplaşma

İpek Coşkun Armağan, sosyal medyadaki manipülasyonun toplumsal kutuplaşmayı artırdığını belirtti. "Ön yargılar zamanla kalıplaşır ve normlara dönüşür, bu da aramızda büyük bir bariyer oluşturur," dedi. Ayrıca, manipülatif içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

4. İstanbul'da Çete Davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahmet ve oğlu Cüneyt Yakut hakkında dava açtı. İddianamede, müşteki Ali Kerim Diler'in taleplerine uymadığı için silahlı saldırı planladıkları belirtildi.

5. İdlib'de Sağlık Krizi

İdlib Sağlık Müdürü Züheyir Harrat, Birleşmiş Milletler desteklerinin azalmasıyla sağlık sektörünün çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. "Bu hizmetlerin sona ermesi halinde salgın hastalıklar ortaya çıkabilir," dedi.

6. Kore Gazileri Anlatıyor

Gazi Karabulut, Kore Savaşı'ndaki izlerini paylaşırken, 94 yaşındaki savaş gazisi, vatana döndüğü anı unutamadığını belirtti.

7. Tarım Arazileri Kiralık

İşlenmeyen tarım arazilerinin kiralama süreci 30 Eylül'de başlayacak. Üst üste 2 yıl işlenmeyen araziler ise gelecek yıl ilana çıkarılacak.

8. Yatırım Teşvik Belgeleri

Bu yılın ilk yarısında 5 bin 634 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. İmalat sektörü, toplam sabit yatırım tutarının büyük bir kısmını alıyor.

9. Çağrı Merkezlerinin Rolü

Banu Hızlı, çağrı merkezlerinin ekonomik kalkınmada önemli bir yer tuttuğunu belirtti.

10. İmalat Sektöründeki Büyüme

İmalat sektörünün brüt satışları son 5 yılda 5 kat artarak, yaklaşık 14,2 trilyon liraya ulaştı.

11. Türkiye ile Ürdün Ortak Proje Destekleri

Sağlık, gıda ve bilgi teknolojileri alanındaki projeler, 27 Kasım'a kadar başvuru kabul edecek.

12. Arnavutluk Milli Kütüphanesi’nde Osmanlı Eserleri

Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi, Osmanlı dönemine ait önemli eserlere ev sahipliği yapıyor.

Bu gelişmeler, toplumun çeşitli yönlerini etkileyen önemli olayları işaret ediyor.