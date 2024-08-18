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2024 İzmit Körfezi Arama Kurtarma Tatbikatı Tamamlandı

İzmit Körfezi'nde 10 kurumun katılımıyla 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 16:11
2024 İzmit Körfezi Arama Kurtarma Tatbikatı Tamamlandı

İzmit Körfezi'nde 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı, 10 farklı kuruluşun katılımıyla düzenlendi. Tatbikat, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Değirmendere Çınarlık Meydanı sahilinde yapıldı.

Tatbikatın Amacı ve Senaryolar

Tatbikat, doğal afetler sonucu meydana gelebilecek deniz kazaları ve olaylarında arama kurtarma ekiplerinin yerel ve adli makamlarla koordineli çalışma becerilerinin test edilmesi ve acil durum malzeme ile personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Tatbikat sırasında toplamda 4 kurtarma senaryosu uygulandı.

Senaryolar ve Uygulanan Kurtarma Faaliyetleri

İlk senaryoda, İzmit-Değirmendere hattında çalışan bir yolcu vapurunun iskeleye yanaştığı sırada bir kişi denize düştü. Soğuk su etkisiyle baygınlık geçiren kişi, kurtarma dalgıçları tarafından bulunarak ekiplere bilgi verildi.

İkinci senaryoda, Çınarlık Meydanı’ndan denize giren bir kişi, yardım isteyerek cankurtaranlar tarafından kurtarıldı ve ilkyardım uygulandı.

Üçüncü senaryoda, "sualtı şehri"ne dalış yapan dalgıçlardan biri, meydana gelen hafif depremin ardından enkaz altında kaldı. Kurtarma dalgıçları, bu kişiyi sahile çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Son senaryoda, Değirmendere sahilinde 5 metre derinlikteki bir binada hava boşluğunda kalan vatandaşların kurtarılması ve ilkyardım uygulanması süreci gerçekçi bir şekilde simüle edildi.

Katılımcı Kuruluşlar

Tatbikata Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kocaeli Deniz Polisi, Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı, Ankara Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Birimi, Gölcük Değirmendere Sualtı Topluluğu Spor Kulübü, Gölcük-Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti, UMKE, ve Kocaeli Oksimed Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi gibi kurumlar katkı sağladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 kurumun katılımıyla İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 kurumun katılımıyla İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 kurumun katılımıyla İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 kurumun katılımıyla İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 kurumun katılımıyla İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 kurumun katılımıyla İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 kurumun katılımıyla İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 kurumun katılımıyla İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 kurumun katılımıyla İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 10 kurumun katılımıyla İzmit Körfezi 2024 Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirildi.

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