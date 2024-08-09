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2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı Başvuruları Başladı

2024 KPSS Din Hizmetleri Sınavı için başvurular başladı, son tarih 15 Ağustos.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:18
2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı Başvuruları Başladı

2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı Başvuruları Başladı

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kabul edilmeye başlandı. Başvuruların kabulü, 15 Ağustos tarihine kadar sürecek.

Sınav Tarihi ve Gereklilikler

Sınav tarihi ise 22 Eylül olarak belirlendi. Din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların, katılacakları KPSS'ye göre DHBT'ye girmeleri zorunludur. Bu, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına başvuracak olanlar için önemli bir gereklilik teşkil ediyor.

Başvuru Süreci

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin resmi sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Sınav ile ilgili tüm detaylar, ÖSYM'nin yayınladığı 2024-KPSS Kılavuzları'nda yer almakta. Adayların bu kılavuzları dikkatlice incelemeleri önerilmektedir.

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