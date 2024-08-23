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2024 KPSS Lisans Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

2024-KPSS lisans sınavlarına ait cevap kağıtları ve aday cevapları ÖSYM tarafından erişime sunuldu.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:30
2024 KPSS Lisans Sınavı Cevap Kağıtları Erişime Açıldı

2024 KPSS Lisans Cevap Kağıtları Artık Erişime Açık

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarının cevap kağıtları ile adayların cevaplarına erişim imkanı sağladı.

Ne Zaman Erişime Açıldı?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 14 Temmuz'da gerçekleştirilen 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, 20 ve 21 Temmuz'da yapılan 2024-KPSS Alan Bilgisi ve 4 Ağustos'ta uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavlarına ait cevap kağıtlarına ve işaretlemelere https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 11.00'den itibaren 10 gün süreyle erişim sağlanabilecek.

Adayların Erişim Süreci

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak ilgili sınavı seçebilir ve "cevap kağıdı görüntüleme" ekranından sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü görebilirler. Ayrıca, optik okuyucular tarafından okunan cevaplar ve doğru cevaplar da görüntülenecek.

Soru Bilgilerine Kolay Erişim

Adaylar, yayımlanan cevap anahtarındaki soru numaralarına tıklayarak her soru için yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve doğru yanıtı bulabilecekler. Sorular, adayın kullandığı kitapçığın düzenine uygun olarak görüntülenecek.

Doğru, Yanlış ve Boş Cevap Analizi

Bağlantıda, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da izlenebilecektir. Böylelikle, adaylar cevaplarını detaylı bir şekilde analiz etme fırsatı bulacaklar.

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