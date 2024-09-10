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2024 KPSS Lisans Sıralamaları Açıklandı

ÖSYM, 2024 KPSS lisans sınavı sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları adayların erişimine sundu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:02
2024 KPSS Lisans Sıralamaları Açıklandı

2024 KPSS Lisans Sıralamaları Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına dayanarak oluşturduğu branş bazındaki sıralamaları duyurdu.

Adaylar Sıralamalarını Öğrenebilecek

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilere göre, 2024-KPSS Lisans sınavı sonuçlarına göre adayların branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne işlenmiştir.

Adaylar, sıralama bilgilerine erişmek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş yaparak sıralamalarını öğrenebilir. Bu bilgilere ulaşmak için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresini ziyaret etmeleri yeterli olacaktır.

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