2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi Tamamlandı

2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin Oturumları Sona Erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları tamamlandı.

Sınavın Detayları

Sabah saatlerinde düzenlenen oturumun ardından, saat 14.45'te imam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği alanı için gerçekleştirilen sınavda adaylara toplamda 75 soru yöneltildi.

Adayların bu soruları cevaplamak için 120 dakikası vardı. Saat 16.45'te sona eren sınav, katılımcılar için önemli bir değerlendirme süreci olarak kaydedildi.