2024-KPSS Ön Lisans Oturumu Soruları ve Cevapları Yayınlandı

2024-KPSS Ön Lisans Oturumu Soruları Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu için temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı bugün adayların erişimine sunuldu.

Detaylar ve Erişim Bilgileri

ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanan duyuruya göre, yapılan sınavın temel soru kitapçığının ve cevap anahtarının %10'u artık kamuoyuna açık.

Sınavı gerçekleştiren adaylar, sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Eylül saat 23:59'a kadar erişebilecektir.

Bu süreç, adaylar için sınav performanslarını değerlendirmek açısından önemli bir fırsat sunmaktadır.