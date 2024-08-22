2024-KPSS Ön Lisans Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2024-KPSS Ön Lisans Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı

2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sınavına hazırlanan adaylar için önemli bir gelişme yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, sınav giriş belgelerini erişime açtı.

Adaylar Sağlayabilecekleri Bilgilere Ulaşabilir

Adaylar, 1 Eylül'de gerçekleştirilecek 2024-KPSS Ön Lisans sınavına katılabilmek için ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden belgelerine ulaşabilir. Sınava katılacakların, giriş belgelerini edinmek için buraya tıklayabilir.

Sınav Giriş İşlemleri Tamamlandı

ÖSYM, sınavın yapılacağı bina ve salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Önemli bir hatırlatma olarak, adaylar, bina giriş saatinden sonra yani 10.00'dan itibaren alınmayacaklardır.

Bu nedenle, adayların belirtilen saatten önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları önerilmektedir.