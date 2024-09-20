2024-KPSS Ön Lisans Sonuçları Duyuruldu

2024-KPSS Ön Lisans Sonuçları Açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) Ön Lisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Sonuçlar Ne Zaman Açıklandı?
1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşen 2024-KPSS Ön Lisans sınavının değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup, sonuçlar adaylar için duyurulmuştur.
Adaylar Sonuçlara Nasıl Erişebilir?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirler. Sonuçlara erişmek için kimlik numarası ve şifre bilgileri gereklidir. Adaylar, sonuçlarına buradan ulaşabilirler.