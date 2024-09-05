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2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı

2024-KPSS Ortaöğretim sınavı giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Detaylar için ÖSYM'nin resmi web sitesine göz atabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:20
2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı Giriş Belgeleri Yayınlandı

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için önemli bir gelişme yaşandı. 15 Eylül'de gerçekleştirilecek olan 2024-KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adayların giriş belgeleri artık erişime açıldı.

Belge Elde Etme İşlemleri

Adaylar, sınav giriş belgelerini edinmek için ÖSYM'nin resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilir. Giriş belgelerine ulaşmak için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gereklidir.

Sınav Giriş Kuralları

2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı'na katılacak adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kabul edilmeyecektir. Bu nedenle, adayların belirtilen saatten önce sınav yerlerine ulaşmaları önem arz etmektedir.

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