2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

KPSS 2024 Ortaöğretim sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. Son tarih 25 Eylül.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 13:57
2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayınlandı

2024 KPSS Ortaöğretim Sınavı İçin Gerekli Bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bugünkü duyurusu ile 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim Sınavı'na ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını adayların erişimine sundu.

Sınav Sorularına Erişim Sağlayabilirsiniz

Başvuran adaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden sınavda sorulan tüm sorulara ulaşabilirler. Bu süreç, 25 Eylül saat 23.59'a kadar devam edecektir.

Cevap Anahtarının Yüzde 10'u Yayınlandı

2024-KPSS Ortaöğretim sınavı için temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının %10'u, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanmıştır. Adayların bu bilgiye ulaşması, sınav sonuçları öncesinde önemli bir adım olacaktır.

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