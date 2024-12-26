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2024 Kudüs Raporu: Mirasımız Kudüs Derneği'nden Korkutan Veriler

Mirasımız Kudüs Derneği'nin 2024 Kudüs Raporu'nda İsrail'in insan hakları ihlalleri ve Kudüs'teki son durumu ele alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:49
2024 Kudüs Raporu: Mirasımız Kudüs Derneği'nden Korkutan Veriler

Kudüs Raporu Açıklandı

Mirasımız Kudüs Derneği, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan "Genişletilmiş (Gazze ve Batı Şeria Dahil) 2024 Kudüs Raporu"nu kamuoyuna tanıttı. Derneğin Genel Başkanı Muhammet Demirci, Fatih'te bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Gazze'nin gündemden düştüğü bir dönemde İsrail'in Kudüs'teki yıkımlarını ve Yahudi yerleşim faaliyetlerini artırdığını vurguladı.

Zulümler İki Katına Çıktı

Demirci, hazırladıkları raporu, geçen yılki verilerle karşılaştırarak zulümlerin iki katına çıktığını ifade etti. "Dünya Müslümanları olarak, Kudüs'ü izlemekle yetiniyoruz, ama ciddi bir eyleme geçemiyoruz. Kudüs, sadece bilinçten ibaret değil, buraya yönelik somut adımlar atmalıyız" dedi.

Kudüs’te Değişim Beklentisi

Demirci, Suriye'deki değişim sürecinin Kudüs'e de yansıması gerektiğini belirterek, işgalin ortadan kaldırılması için el birliğiyle çalışmanın önemine dikkat çekti. "Kudüs'teki sorunlar çözüme kavuşturulmadıkça, bölgede huzur sağlanamaz" dedi.

Raporun Çarpıcı Verileri

2024 Kudüs Raporu, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki insan hakları ihlallerine dair çarpıcı veriler içeriyor. Rapora göre:

  • 2024 yılında Kudüs'te 81 kişi İsrail'in saldırılarında şehit oldu, 309 kişi yaralandı.
  • 2 bin Kudüslü tutuklandı; 108 çocuğa ev hapsi cezası verildi.
  • 360 ev ve iş yeri yıkıldı, 1550 Kudüslü evsiz kaldı.
  • 16 bin 500 dönüm araziye el konuldu, 6 bin 817 yeni kaçak konuta inşaat izni verildi.

Buna ek olarak, Gazze'deki çatışmalarda 55 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, 2 milyon insanın yerinden edildiği belirtiliyor. Raporda, Gazze'deki maddi kaybın 37 milyar dolara ulaştığı ifade ediliyor.

Son olarak, Mirasımız Kudüs Derneği, bu yıl Kudüs'te 2 bin 710 aileye kumanya dağıttı, 6 bin 100 aileye iftar verdi ve 1970 aileye Kurban Bayramı'nda kurban payı sağladı.

Mirasımız Kudüs Derneği, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin...

Mirasımız Kudüs Derneği, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan "Genişletilmiş (Gazze ve Batı Şeria Dahil) 2024 Kudüs Raporu"nu kamuoyuna duyurdu. Mirasımız Kudüs Derneği Medya Sorumlusu Nihat Topçu. toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Mirasımız Kudüs Derneği, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin...

Mirasımız Kudüs Derneği, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin desteğiyle hazırlanan "Genişletilmiş (Gazze ve Batı Şeria Dahil) 2024 Kudüs Raporu"nu kamuoyuna duyurdu. Mirasımız Kudüs Derneği Medya Sorumlusu Nihat Topçu. toplantıya katılarak konuşma yaptı.

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