2024 LGS tercih sonuçları MEB web sitesinde yayınlandı!

Adaylar, tercih sonuçlarını öğrenmek için doğum tarihleri ve T.C. kimlik numaralarını kullanarak meb.gov.tr adresinden giriş yapabilirler. Ayrıca, vatandaşlar sonuçları sorgulamak için aynı web sitesini kullanabilirler. Merkezî yerleştirmeler, öğrenci tercihleri doğrultusunda, kontenjanlar ve puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir.