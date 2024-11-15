2024 Macar-Türk Kültür Yılı: 'Ateşin Sanatı' Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

'Ateşin Sanatı' Sergisi Açıldı

2024 Macar-Türk Kültür Yılı çerçevesinde, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan 'Ateşin Sanatı' sergisi, ziyaretçilerini Roma döneminden Rönesans'a ve 19. yüzyıla kadar uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Bu sergide, Macar cam ve seramik sanatında Türk etkileri öne çıkıyor.

Serginin Öne Çıkan Eserleri

Sergide, Macaristan'ın prestijli Herendi ve Zsolnay porselen fabrikalarından, Mor Wosinsky Müzesi'nden, Bohus-Lugossy Vakfı ve Uluslararası Seramik Stüdyosu'nun koleksiyonlarından sergilenen eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

AçılışTöreni ve Konuşmalar

Açılış etkinliğine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Macaristan ve Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin önemine vurgu yaparak, "Bu etkinliklerle bu birliktelik sonsuza kadar devam eder," dedi. Bunun yanı sıra, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı'ndan Mate Vincze serginin kültürel miras açısından önemine dikkat çekti.

Serginin İki Ana Bölümü

Serginin cam küratörü Dr. Andras Szilagyi, ziyaretçilere serginin halk sanatına odaklanan birinci bölümünde Türk ve Macar sanatlarının ortak özelliklerinin vurgulandığını belirtti. İkinci bölümde ise Macaristan'ın Osmanlı dönemi eserleri ele alınıyor, bu dönemde Macar sanatçılarının Osmanlı kültüründen neler öğrendiği ortaya konuluyor.

Güçlü Bir Kültürel Bağ

Szilagyi, 19. yüzyıl dönemindeki Macar sanatçılarının Türk motifleri ve tekniklerini nasıl benimsediğini vurgulayarak, "Macar ve Türk halkının kardeşliği bu sergi ile daha derinlik kazanıyor," dedi. Ayrıca sergide, yaklaşık 100 sanatçının eserlerinden oluşan toplam 200 eser yer alıyor.

Osmanlı Eserleri ve Araştırma Fırsatları

Sergide, Osmanlı dönemine ait tarihi eserlerin de bulunduğunu belirten Szilagyi, "Bu eserler, bir süreliğine memleketine döndü," ifadesini kullandı. Koordinatör Eszter Bohus, bu serginin Macar sanatının Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açılan en büyük sergilerden biri olduğuna dikkat çekti.

Ziyaret Detayları

'Ateşin Sanatı' sergisi, 18 Aralık'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek. Sergiye katkı sağlayan kuruluşlar arasında Bohus-Lugossy Vakfı, Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanlığı, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi pek çok kuruluş yer alıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.