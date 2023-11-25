2024 Memur Zammı En Düşük Ne Kadar Olacak, Kaç TL? Memur Zammı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Memur maaş zammı 2024 ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Milyonlarca kişi yeni yıla sayılı günler kala “En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Memur maaş zammı hesaplama nasıl yapılır?” sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere; 6 aylık enflasyon verilerine göre; emekli ve memur zammı belirleniyor. İşte memur maaşı zammı hakkında son bilgiler.





Memur maaş zammı hesaplama nasıl yapılır?

Memur maaş zammı hesaplama, memurların unvan, derece, kademe, hizmet yılı, medeni durum, çocuk sayısı, engellilik durumu, sendika üyeliği, yabancı dil bilgisi, görev yeri, lojman puanı, raporlu gün sayısı, emeklilik derece ve kademesi, terfi tarihi, görevden uzaklaştırılma durumu, yıllık gelir vergisi matrahı, sosyal denge tazminatı, BES, İlksan, Polsan, kefalet kesintisi gibi faktörlere göre değişiklik gösteriyor. Memur maaş zammı hesaplama için buraya tıklayabilirsiniz.

Memur maaş zammı hesaplama, ayrıca memurların 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı gibi unsurlara da bağlı. Memurlar, 2024 yılının ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı alacak. Ayrıca, 6 aylık enflasyon oranı, toplu sözleşme zammından yüksek çıkarsa, aradaki fark memurlara enflasyon farkı olarak ödenecek. Refah payı ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak ve memur maaşlarına ilave edilecek.

En düşük memur maaşı kaç TL olacak?

En düşük memur maaşı, 2024 yılında yapılacak zam oranına göre değişecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaşlarına yılbaşında yapılacak zam oranının yüzde 50’ye yaklaşacağını söyledi. Buna göre, en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL’den 33 bin 25 TL’ye yükselecek. Ancak, bu oran, Kasım ve Aralık ayında açıklanacak enflasyon verilerine göre değişebilir.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı, memurların unvanlarına göre de farklılık gösterecek. Öğretmen, polis, hemşire, mühendis, doktor, avukat, vaiz gibi meslek gruplarının maaşları, zam oranına göre artacak. Aşağıda, memur maaşlarına yüzde 30, 40, 45 ve 50 oranlarında zam yapılması durumunda, Ocak ayında alacakları zamlı maaşlar yer almaktadır.





Memur maaşlarına yüzde 30 zam yapılması durumunda

En düşük memur maaşı (Üniversite mezunu) 9/1: 28 bin 819 TL

Öğretmen 1/4: 34 bin 650 TL

Polis memuru 8/1: 38 bin 383 TL

Hemşire 5/1: 34 bin 372 TL

Mühendis 1/4: 43 bin 59 TL

Doktor 1/4: 46 bin 149 TL

Avukat 1/4: 43 bin 59 TL

Vaiz 1/4: 34 bin 650 TL

Memur maaşlarına yüzde 40 zam yapılması durumunda

En düşük memur maaşı (Üniversite mezunu) 9/1: 32 bin 113 TL

Öğretmen 1/4: 37 bin 315 TL

Polis memuru 8/1: 41 bin 335 TL

Hemşire 5/1: 37 bin 16 TL

Mühendis 1/4: 46 bin 370 TL

Doktor 1/4: 49 bin 808 TL

Avukat 1/4: 46 bin 370 TL

Vaiz 1/4: 37 bin 315 TL

Memur maaşlarına yüzde 45 zam yapılması durumunda

En düşük memur maaşı (Üniversite mezunu) 9/1: 33 bin 260 TL

Öğretmen 1/4: 38 bin 648 TL

Polis memuru 8/1: 42 bin 811 TL

Hemşire 5/1: 38 bin 338 TL

Mühendis 1/4: 48 bin 26 TL

Doktor 1/4: 51 bin 616 TL

Avukat 1/4: 48 bin 26 TL

Vaiz 1/4: 38 bin 648 TL

Memur maaşlarına yüzde 50 zam yapılması durumunda

En düşük memur maaşı (Üniversite mezunu) 9/1: 34 bin 407 TL

Öğretmen 1/4: 39 bin 981 TL

Polis memuru 8/1: 44 bin 287 TL

Hemşire 5/1: 39 bin 660 TL

Mühendis 1/4: 49 bin 683 TL

Doktor 1/4: 53 bin 423 TL

Avukat 1/4: 49 bin 683 TL

Vaiz 1/4: 39 bin 981 TL

Memur maaş zammı ne zaman belli olacak?

Memur maaş zammı, Kasım ve Aralık ayında açıklanacak enflasyon verilerine göre belli olacak. 2024 yılında memurlara yapılacak zam oranı, 2023 yılı sonunda duyurulacak.