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2024 MTV Video Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Taylor Swift, 2024 MTV Video Müzik Ödülleri'nde 7 ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 10:59
2024 MTV Video Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu

2024 MTV Video Müzik Ödülleri'nde Unutulmaz Anlar

Her yıl, müzik ve video dünyasının en ödüllü isimlerinin bir araya geldiği MTV Video Müzik Ödülleri (VMA) bu yıl ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirildi. Bu etkinlikte, 12 dalda aday gösterilen Taylor Swift, 7 dalda ödül alarak herkesin dikkatini çekti.

Ödül Töreninde Sahne Sırası

MTV'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Megan Thee Stallion'ın sunuculuğunda yapılan ödül töreninde, ünlü sanatçılardan Eminem, Sabrina Carpenter ve Katy Perry gibi isimler de sahne aldı. Törenin açılışını gerçekleştiren Eminem, "Houdini" adlı parçasıyla "En İyi Hip-hop" ve "En İyi Görsel Efektler" ödüllerini kazandı.

Taylor Swift'in Büyük Başarısı

12 dalda aday gösterilen Taylor Swift, 5. kez kazandığı "Yılın Klibi" kategorisi de dahil olmak üzere toplamda 7 ödülle evine döndü. Böylece Swift, toplamda kazandığı 30 VMA ile Beyoncé'nin 26 ödülünü geçerek "En Çok VMA Ödülü Kazanan Solo Sanatçı" unvanını aldı.

Diğer Ödül Kazananları

Post Malone, Swift ile düet yaptığı "Fortnight" parçasıyla "Yazın Şarkısı" ödülünü kazanırken, aynı şarkının klibi de "Yılın Klibi" ödülüne layık görüldü.

Ayrıca, Katy Perry de "Roar" adlı şarkısıyla "VMA Tarihinin En İkonik Performansı" ödülünü aldı. Güney Koreli müzik gruplarının öne çıktığı gece de, "En İyi K-Pop" ödülü Lisa'ya verilirken, Seventeen, "Yılın Grubu" seçildi.

Ödüllerin Tam Listesi

  • En İyi Çıkış Yapan Sanatçı: Chappell Roan
  • Yılın Sanatçısı: Taylor Swift
  • Yılın Şarkısı: Sabrina Carpenter - "Espresso"
  • En İyi Koreografi: Dua Lipa - "Houdini"
  • En İyi Sanat Yönetmeni: Megan Thee Stallion - "BOA"
  • En İyi Düzenleme: Taylor Swift ve Post Malone - "Fortnight"
  • En İyi R&B: SZA - "Snooze"
  • En İyi Alternatif Müzik: Benson Boone - "Beautiful Things"
  • En İyi Rock Müzik: Lenny Kravitz - "Human"
  • En İyi Latince Şarkı: Anitta - "Mil Veces"
  • Yılın Performansı: LE SSERAFÍM - "Easy"

Özetle, 2024 MTV Video Müzik Ödülleri, müzikseverlere muhteşem bir gece sunarak birçok sanatçının başarısını kutladı.

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