2024 Necip Fazıl Ödülleri Sahiplerini Buldu

2024 Necip Fazıl Ödülleri Açıklandı

Önemli edebiyatçı ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek'in manevi mirasını yaşatmak için Star Gazetesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin sahipleri belirlendi.

Ödülleri Kazanan İsimler

Yarışmanın düzenleme kurulundan yapılan açıklamada, bu yıl 8 farklı dalda 8 ismin ödüle layık görüldüğü belirtildi. Jüri üyeleri Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel, Necip Tosun, Aykut Ertuğrul ve Melike Günyüz, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli katkılar sağlamış adayları belirlemek üzere bir araya geldi.

Ödüller ve Sebepleri

Necip Fazıl Şiir Ödülü, modern hayatın karmaşık doğasına şiiriyle eşlik eden Furkan Çalışkan'a verildi. Necip Fazıl Hikaye-Roman Ödülü ise, dil ve hayal gücündeki ustalığıyla Naime Erkovan'a takdim edildi.

Dr. Mustafa Merter, eleştirel psikoloji çalışmalarıyla Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'nü kazandı. Gülşen Funda, Türk-İslam kültürüne olan katkılarından dolayı Necip Fazıl İlk Eserler Ödülü ile ödüllendirildi.

Filistinli ressam Süleyman Mansur, eserlerinde Filistin'in direnişini yansıtarak Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü'ne değer görüldü. Yazar Nehir Aydın Gökduman, çocuk edebiyatındaki başarısından ötürü Necip Fazıl Çocuk Edebiyatı Ödülü'nü aldı.

Türk halk müziğine yaptığı katkılardan dolayı Muzaffer Ertürk, Necip Fazıl Müzik Ödülü'nü kazandı. Son olarak, hüsnü hat sanatındaki ustalığı nedeniyle Hasan Çelebi, Necip Fazıl Saygı Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Tören Tarihi

Ödüller, ilerleyen günlerde duyurulacak bir tarihte düzenlenecek özel bir törenle verilecektir.

Önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen "Necip Fazıl Ödülleri"nin sahipleri belirlendi. Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Turan Karataş, Dr. Ahmet Murat Özel, Necip Tosun, Aykut Ertuğrul ve Melike Günyüz'den oluşan jüri, Türkiye'nin edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yeri olan adayları belirlemek üzere bir araya geldi.