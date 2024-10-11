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2024 Nobel Barış Ödülü Nihon Hidankyo'ya Verildi

68 yıldır nükleer silahların kaldırılmasında faaliyet gösteren Nihon Hidankyo, Nobel Barış Ödülü'nü kazandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:36
2024 Nobel Barış Ödülü Nihon Hidankyo'ya Verildi

2024 Nobel Barış Ödülü Sahibi: Nihon Hidankyo

Norveç'in Oslo şehrindeki Nobel Enstitüsü'nde yapılan basın toplantısında, ünlü Japon kuruluş Nihon Hidankyo, 2024 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. FAALİYETLERİ, 68 yıllık tarihi bir süreci kapsıyor.

Kuruluşun Tarihçesi ve Faaliyetleri

Nihon Hidankyo, 1956 yılında Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarının ardından kuruldu. Ülkeye ait hibakuşa olarak bilinen atom bombası mağdurlarını temsil eden bu kuruluş, nükleer silahların kaldırılması için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etkinlikler düzenliyor. Merkezi Tokyo'da bulunan kuruluş, toplumda farkındalık yaratmak amacıyla sergiler, konferanslar ve çevrim içi müzeler gibi çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Ödülün Anlamı ve Kuruluşun Mesajı

Ödül töreni sonrası Nihon Hidankyo Başkanı Tomoyuki Minomaki, "Gerçekten yalan gibi görünüyor. Sağlık durumlarımız iyiyken bu ödülü almak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı. Minomaki, nükleer silahların ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti ve herkesi bu konuya dikkat etmeye davet etti.

Gazze ve İkinci Dünya Savaşı Bağlantısı

Kuruluşun Eş Başkanı Mimaki Toşiyuki, Gazze'deki çocukların durumunun, İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'da yaşananlarla paralel olduğunu vurguladı ve uluslararası toplumun dikkatini bu konuya çekti.

Japonya Hükümetinin Değerlendirmesi

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, "Uzun yıllardır nükleer silahların ortadan kaldırılması için çalışan bu örgütün Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesi son derece anlamlı" şeklinde yorumda bulundu.

Ödülün Tarihsel Önemi

Bu ödül, 50 yıl aradan sonra Japon bir kuruluş veya kişiye verilen ilk Nobel Barış Ödülü olarak tarihe geçiyor. Önceki ödül, 1974 yılında Japonya Başbakanı Sato Eisaku'ya verilmişti.

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