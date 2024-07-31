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2024 Özel Yetenek Sınavı Başvuruları Başladı

2024-ÖZYES başvuruları 5 Ağustos'a kadar sürecek. Adaylar, ÖSYM'nin sitesinden işlemlerini gerçekleştirebilir.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:41
2024 Özel Yetenek Sınavı Başvuruları Başladı

2024 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Başvuru Süreci Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, üniversitelerin özel yetenek sınavı çerçevesinde spor programlarına öğrenci alımına yönelik 2024-Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvurularının başladığını duyurdu.

Başvuru Tarihleri

Başvurular, 5 Ağustos 2024 saat 23.59'a kadar devam edecek.

Adayların Dikkatine

Adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ile T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanarak başvurularını gerçekleştirebilir.

Detaylı Bilgi ve Kılavuz

Sınavla ilgili daha fazla bilgi için, adayların ÖZYES Kılavuzu'nu titizlikle incelemeleri ve ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeleri önem arzetmektedir.

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