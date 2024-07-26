Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

2024-ÖZYES Kılavuzu Yayınlandı

ÖSYM, 2024-YKS özel yetenek sınavı kılavuzunu yayımladı. Adayların duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 14:22
2024-ÖZYES Kılavuzu Yayınlandı

ÖSYM 2024-2025 Öğretim Yılı Kılavuzunu Duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çerçevesinde Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Kılavuzu'nu resmi olarak yayımladı.

Kılavuz Hakkında Bilgiler

ÖSYM'nin web sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 öğretim yılı içerisinde yükseköğretim kurumları tarafından özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak spor programlarına yerleştirme işlemleri merkezi sistem aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvurular için Önemli Duyuru

Adayların, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek olan 2024-ÖZYES Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tüm güncellemeleri takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Bu kılavuz, adaylar ve ilgili kişiler için ön bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!