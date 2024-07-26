2024-ÖZYES Kılavuzu Yayınlandı

ÖSYM 2024-2025 Öğretim Yılı Kılavuzunu Duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) çerçevesinde Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (2024-ÖZYES) Kılavuzu'nu resmi olarak yayımladı.

Kılavuz Hakkında Bilgiler

ÖSYM'nin web sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 öğretim yılı içerisinde yükseköğretim kurumları tarafından özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak spor programlarına yerleştirme işlemleri merkezi sistem aracılığıyla gerçekleştirilecek. Başvurular için Önemli Duyuru

Adayların, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilebilecek olan 2024-ÖZYES Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tüm güncellemeleri takip etmeleri büyük önem taşımaktadır.

Bu kılavuz, adaylar ve ilgili kişiler için ön bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.