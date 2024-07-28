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2024 Paris Olimpiyatları Açılış Töreninde Tepkilere Yanıt

2024 Paris Olimpiyatları'ndaki tartışmalı performansa ilişkin açıklama yapıldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 16:06
2024 Paris Olimpiyatları Açılış Töreninde Tepkilere Yanıt

Paris Olimpiyatları Açılış Töreninde Tartışmalar

2024 Paris Olimpiyat Oyunları itibarıyla meydana gelen tartışmalar, açılış töreninde yapılan performanslar etrafında yoğunlaştı. Olimpiyat Oyunları İletişim Direktörü Anne Descamps, gelen tepkilere yanıt verdi.

Anne Descamps'tan Tepkilere Cevap

Descamps, "Eğer alınanlar olduysa, tabii ki çok üzgünüz" dedi. Fransa Katolik Kilisesi gibi dini kuruluşların, Hz. İsa'yı konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesine gösterdiği tepki üzerine bir açıklama yaptı.

Saygısızlık Niyeti Yoktu

İletişim Direktörü, açılış törenindeki 'drag queen' performansının, herhangi bir dini gruba saygısızlık etme amacını taşımadığını belirtti. Ayrıca, bu etkinliklerin toplumda hoşgörüyü kutlama amacı taşıdığını ifade etti.

Performans Videosu Hakkında Belirsizlik

Öte yandan, Olimpiyat Yayın Hizmetleri Üst Yöneticisi (CEO) Yiannis Exarchos, açılış törenindeki tartışmalı performansa ilişkin videonun kaldırılması konusundaki soruları yanıtsız bıraktı. Bu durum, etkinliğe dair belirsizlikleri artırdı.

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