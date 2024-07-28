2024 Paris Olimpiyatları'nda İsrail Protestosu: "Soykırım Olimpiyatları" Pankartı

2024 Paris Olimpiyatları'nda Protesto

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen 2024 Olimpiyat Oyunları'nın futbol müsabakası, dün Paraguay ile İsrail arasında Parc des Princes Stadyumu'nda oynandı. Bu maçta, Gazze'ye yönelik sürdürülen saldırılara dikkat çekmek amacıyla bir grup taraftar, "Soykırım Olimpiyatları" yazılı pankart açtı.

Taraftarların Mesajı

Maç sırasında Filistin bayrakları taşıyan taraftarlar, İsrail'in operasyonlarını protesto etti. Uluslararası kamuoyunda, İsrail'in olimpiyatlara katılmasının engellenmesi gerektiğine dair çağrılar artmıştı. Ancak Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), bu konuda herhangi bir yasaklama kararı almaktan kaçındı.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Açıklamaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'e uygulanan yaptırımların Rusya'ya uygulanması durumundan farklı olduğunu belirtmiş ve İsrailli sporcuların kendi bayraklarıyla olimpiyatlara katılmaları gerektiğini savunmuştur.

Olimpiyatların Detayları

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen olimpiyatlar, 11 Ağustos’a kadar devam edecek olup, yaklaşık 16 milyon turistin ziyaret etmesi bekleniyor. Organizasyonda 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu mücadele ediyor.

İsrail'in Gazze Saldırıları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda, 39 bin 324 Filistinli'nin hayatını kaybettiği ve 90 bin 830 kişinin yaralandığı bildirildi. Bu rakamların arasında 16 bin 172 çocuk, 10 bin 798 kadın bulunmaktadır.