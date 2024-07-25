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2024 Paris Olimpiyatları'nda Sporcular Yiyecek Yetersizliğinden Şikayetçi

Paris Olimpiyatları'nda sporcular, Olimpiyat Köyü'ndeki yiyeceklerin azlığı konusunda endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 20:50
2024 Paris Olimpiyatları'nda Sporcular Yiyecek Yetersizliğinden Şikayetçi

2024 Paris Olimpiyatları'na Doğru Yiyecek Krizi

Fransa'nın ev sahipliğinde yarın açılışı yapılacak olan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, başkent Paris'te Olimpiyat Köyü'nde yarışacak sporcular için sorunlar doğurmaya başladı. Sporcular, burada sunulan yiyeceklerin yetersizliği konusunda endişelerini dile getirdi.

Yetersiz Beslenme Şikayetleri

Fransız sporcular, L'Equipe gazetesine verdikleri demeçte, özellikle yumurta ve et gibi temel gıda maddelerinin yetersiz olduğunu belirtti. Kahvaltı sırasında yiyecek almak için karne uygulamasının devreye girmesi, sporcular arasında rahatsızlık yarattı.

Tedarikçilerden Yanıt

Yiyecek tedarik eden firmaların temsilcileri, gelen şikayetler üzerine harekete geçtiklerini açıkladı. Carrefour grubunun sözcüsü, başlangıçta planlanan yiyecek miktarının arttırılması gerektiğini ve ihtiyacı karşılayabileceklerini belirtti. Diğer bir tedarikçi olan Sodexo Live ise sporcuların geribildirimlerini dikkate alarak, yiyecek miktarını artırma sözü verdi.

Olimpiyatlar Süresince Süreklilik

Olimpiyat Köyü'nde konaklayacak sporculara, 11 Ağustos’ta sona erecek olan Olimpiyat Oyunları boyunca yemek servisi yapılacak. Fransa, bu büyük organizasyona 100 yıl aradan sonra ev sahipliği yapıyor ve açılış töreni 26 Temmuz'da, Sen Nehri boyunca gerçekleştirilecek.

Oyunlar, yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılımıyla yapılacak. Sporcuların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, performansları açısından büyük önem taşıyor.

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